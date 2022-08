O prefeito Gustavo Marques visitou as unidades municipais de educação que estão recebendo reformas nas suas estruturas.Gustavo visitou o Colégio Municipal Eduardo de Sousa Lobo, CMEI Hilda Ramos e CMEI Clarinda.O compromisso da Prefeitura de Formosa vai ser reformar todas as escolas do município.“Cumprindo mais um compromisso, iniciamos as reformas de escolas municipais e CMEIs A educação sempre foi uma pauta importante em nossa gestão, do ensino a infraestrutura. O conforto e bem estar dos nossos alunos e professores serão sempre uma prioridade. Agradeço a todas as diretoras e coordenadoras pelo apoio e companheirismo de sempre! Juntos estamos reconstruindo nossa cidade!”, disse.