Aconteceu na manhã desta sexta-feira (12,) no Serviço de Convivência do Setor Parque Laguna, a entrega simbólica dos Motocultivadores pela Secretaria Municipal de Agricultura.Segundo o prefeito Gustavo Marques “Os motocultivadores vão proporcionar melhorias na produção agrícola dos produtores rurais do município. Aproveito para estender meus agradecimentos a todos os vereadores da base e os secretários que estiveram presentes nesse evento”, disse.