Gustavo também prometeu asfaltar todas as ruas do Jardim Triângulo “Queridos amigos moradores do Jardim Triângulo e Vila Verde, fico muito feliz em poder anunciar as obras de microrrevestimento que irão ligar estes dois setores. Como eu sempre digo, asfalto não é só infraestrutura, também é saúde e qualidade de vida.

E já adianto que em breve chegarão novidades, entre elas o asfaltamento de ruas nestes bairros e a reforma da escola Maria das Dores. Muito feliz em poder participar ativamente da reconstrução da nossa cidade.”, disse.

O Prefeito de Formosa, Gustavo Marques, foi às ruas, verificar as obras de microrrevestimento da ligação do Jardim Triângulo com o bairro Vila Verde.O chefe do executivo local conversou com moradores e ouviu sugestões.