“A Secretaria de Desenvolvimento Social encerrou hoje um mês cheio de ações importantes de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A Prefeitura de Formosa em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social proporcionou momentos de escuta para que as mulheres pudessem dividir suas experiências com outras mulheres e encontrar apoio para mudarem suas histórias”, disse.

A Prefeitura de Formosa realizou durante todo mês de agosto ações pelo fim da violência contra a mulher.Em nota a Prefeitura explicou.A equipe técnica do CREAS visitou algumas escolas estaduais levando orientações para as adolescentes, mostrando na prática como identificar um relacionamento abusivo. A mesma equipe também esteve pela cidade realizando blitz nos semáforos, entregando as cartilhas do projeto Bem me Quero e explicando sobre os canais de denúncia disponíveis hoje.“Essa luta não pode parar, em caso de suspeita de violência contra a mulher, não se cale denuncie”, solicita a Prefeitura.