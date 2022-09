A candidata a deputada federal Cátia Rodrigues lançou sua campanha em Formosa com adesivaço e lançamento do comitê. O candidato ao Senado, Vilmar Rocha, também participou do lançamento.

O evento aconteceu na terça-feira (30), às 17h, na Avenida Posto Agropecuário.

Em nota, Cátia agradeceu.

"O lançamento oficial da nossa candidatura foi lindo! Obrigado a todos de Formosa e região que vieram para nosso evento! Obrigado pela presença, meu Senador Vilmar Rocha", disse.