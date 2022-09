Confirmada para Formosa a quarta etapa do Campeonato Goiano de Motocross,





Conhecida pelo salto de ltiquira, com seus 172 metros de queda, o município de grande potencial turístico conta também com a Lagoa Feia. A nova pista será construída com 1.200 metros de extensão em terreno com aclives e declives naturais, que está localizada a poucos quilômetros do centro de Formosa.





O serviço de construção da nova pista, conforme as normas da FMG/CBM, começou nesta semana com a limpeza do terreno em seus diversos setores como área de boxes, locais de bares, estacionamentos e acomodações para o publico e também a pista, que será uma das melhores do circuito.





Na pista haverá estrutura de camping assim como a cidade tem uma 6tima estrutura de hospedagem e alimentação, que proporcionarão aos visitantes e equipes momentos de intenso lazer.





A prova terá entrada franca para o público que terá também bares, sanitários químicos, estacionamentos e muita emoção e adrenalina.





