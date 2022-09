CARTA DE COMPROMISSO

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Propor a reestruturação das carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e revisão da Lei 12086/2009 e recomposição salarial a partir de 2023;

Buscar a gestão plena do Fundo Constitucional para o GDF para aplicação dos recursos na segurança pública e viabilizar a concessão de recomposição diretamente pelo Distrito Federal;

Empenho para transformação do serviço voluntário das forças militares em natureza indenizatória;

Nivelamento do piso do valor de auxílio fardamento da PMDF e CBMDF ao valor pago à PCDF;

Buscar a solução jurídica para regulamentação da coparticipação do sistema de saúde dos militares.





O deputado distrital Agaciel Maia, o governador Ibaneis e demais candidatos se reuniram neste sábado (17), com cerca de 2 mil policiais e bombeiros militares no Núcleo Bandeirante.Na solenidade o governador Ibaneis Rocha assinou Carta de Compromisso com as categorias e salientou que nenhum órgão de segurança do DF terá tratamento diferenciado “São profissionais importantíssimos no contexto da capital federal e merecem todo nosso respeito, agradecimento e valorização”, disse o chefe do executivo.Ibaneis confirmou que até o final do ano vai conversar com o presidente Jair Bolsonaro para que as propostas dos militares sejam aprovadas de forma rápida no início da próxima gestão.