Aconteceu nesta segunda-feira (19), a inauguração da Casa de Passagem da Prefeitura de Formosa.São diversos dormitórios, estrutura para atendimento psicossocial e segurança mantida pela Guarda Municipal.Aos que são acolhidos na Casa existem 4 refeições: Café da manhã, almoço, lanche e jantar.A Casa de Passagem é um serviço que faz parte da Proteção Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social.Ela oferece acolhimento imediato, emergencial e provisório para indivíduos em trânsito, indivíduos afastados do núcleo familiar e famílias que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos.Em Formosa este serviço foi inaugurado em outubro de 2011 e hoje, através da atual administração, recebe uma nova sede que irá proporcionar mais bem-estar e um atendimento de qualidade.A Casa de Passagem tem o importante papel de proporcionar um lugar seguro para as famílias e/ou indivíduos, contribuir para a superação das dificuldades pelas quais estão passando, inserir nos serviços socioassistenciais e buscar estabelecer ações que possibilitem a superação das suas fragilidades. Desta forma garantir a dignidade do indivíduo e o acesso aos seus direitos.