O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, foi na Avenida Formosa mostrar o revestimento de CBUQ. A obra é do Governo de Goiás em parceria com a Prefeitura de Formosa.“Hoje estou na Avenida Formosa, onde está sendo feito o Revestimento de CBUQ, uma parceria entre Governo do Estado de Goiás e Prefeitura Municipal de Formosa. É assim que fazemos política, com parcerias fortes para o benefício de toda população. Agradeço ao Governador Ronaldo Caiado por essa parceria, o senhor tem compromisso com Formosa, obrigado. Trabalhamos por vocês!”, disse o chefe do executivo local.Confira o vídeo: