A troca de geladeiras antigas por novas foi realizada com o apoio da Prefeitura de Formosa.

“Enel por você” proporciona uma série de serviços como troca de lâmpadas e geladeiras, unidade de atendimento móvel, oficina sobre empregabilidade e cadastro no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, além de mutirão de manutenção na rede elétrica que abastece a cidade.O projeto Educanto inclui o envio de material didático para as escolas com canções, no intuito de despertar nos participantes o interesse pela música e pelas letras. E os alunos da Escola Municipal Franklin Granham assistiram o show super animado da cantora Maria Eugênia!Em nota, a Prefeitura de Formosa agradeceu “Obrigado Enel por escolher Formosa para participar desse projeto!”, disse.