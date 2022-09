A Prefeitura de Formosa promoveu na Praça Rui Barbosa o tradicional desfile cívico de 7 de setembro. O prefeito Gustavo Marques e a presidenta da Câmara de Formosa, Roberta Brito, ficaram ladeados com autoridades civis e militares.A população lotou as grades e a estrutura montada na Praça Rui Barbosa. O evento é realizado pela Prefeitura de Formosa com as secretarias e entidades parceiras.A solenidade iniciou com o levantamento das bandeiras de Formosa, Goiás e do Brasil. O desfile de 2022 também comemorou a elevação de Formosa da condição de Vila para condição de cidade.Em 7 de setembro de 1877 a Vila Formosa da Imperatriz foi elevada a cidade com o nome de Formosa da Imperatriz. À época, aguardava a data cívica da Independência do Brasil para esses grandes feitos. A resolução nº 574 foi emitida ainda no dia 21 de Julho de 1877 e, chegando à nossa cidade, o Tenente da Guarda Nacional José Paulino de Souza Lobo, então presidente da Câmara Municipal de Vereadores, foi quem presidiu a sessão da câmara fazendo cumprir esse decreto com teor de Lei Provincial, tornando-nos independentes da Comarca de Santa Luzia (Luziânia). Na ocasião o governador de Goiás era Antero Cícero d'Assis, ainda sob o império de Dom Pedro II.A abertura do desfile foi com o desfile com a entrada da Bandeira Nacional, Bandeira Do Estado de Goiás e Bandeira de Formosa.A Lei N° 523/035 de 20 de Maio de 1.972, institui a Bandeira do Município de Formosa que é constituído de duas faixas de cor azul, na sua parte superior e inferior, no sentido horizontal, separadas por duas faixas paralelas das cores nacionais, amarela e verde, situadas na parte central do quadrilátero, sendo a faixa amarela em localização inferior. A cor azul representa o céu e os rios, a cores amarela e verde representam as cores nacionais. Na parte central está colocada a face principal da Coroa da Imperatriz, representa o fato histórico da Lei provincial de Goiás de número hum de primeiro de agosto de 1843, que criou o Município de Formosa. Os trapézios de cor branca representam a situação singular, privilegiada e sui-generis do Município de Formosa, localizado na origem da formação das três grandes bacias do sistema hidrográfico do Brasil, a do Amazonas, a do Prata e a do São Francisco, representadas respectivamente, pelos ribeirões Bandeirinha, Pipiripau e Santa Rita.