Solicitamos que todos os servidores entregue as cópias dos documentos abaixo para o cadastro e envio das informações ao E-Social.



📍Cópia do CPF de dependentes menores de 21 anos;

📍Cópia do comprovante de residência atualizado no mês;

📍Número de telefone atualizado;



Ressalta-se, urgência e necessidade tendo em vista que, para o envio dos dados da folha de pagamento para o novo sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas(e-social) do Governo Federal.



Levar documentação no Recursos Humanos, até o dia 07 de outubro!

A Prefeitura de Formosa prorrogou a entrega de documentos que servidores devem realizar para no RH. Os documentos deverão ser entregues até 7 de outubro.Deverão ser entregues Cópia do CPF de dependentes menores de 21 anos; Cópia do comprovante de residência atualizado no mês e Número de telefone atualizado.