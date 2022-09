A Prefeitura de Formosa cadastra pequenos e médios produtores rurais de leite e corte para o programa de melhoramento genético com doação de Sêmen e Protocolo IATF.Os interessados devem procurar a Secretaria de Agricultura com os documentos necessários (CPF, RG, Comprovante de endereço e declaração da agrodefesa).A Secretaria de Agricultura fica na Avenida Valeriano de Castro, n 1181, Setor Nordeste, no 2º andar.A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Formosa e a Conafer.