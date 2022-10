Os eleitores de Formosa estão votando maciçamente nas seções eleitorais. Os números de ausentes devem cair em comparação com a eleição geral anterior.São diversos nomes ligados à cidade que colocaram seu nome no pleito de 2022.A demora nas votações está acontecendo por causa da biometria que nem sempre tem reconhecido a digital do eleitor. No país relatos de grandes filas demonstra que o brasileiro deu importância para as eleições.Formosa (GO) é a 9ª maior cidade do Estado. A cidade é porta de entrada para o Nordeste Goiano.