Mais uma vez as escolas de Formosa premiadas com o Programa Agrinho. O projeto do Senar Goiás constitui-se em conjunto de ações de educação que busca agregar ao ensino público e privado formação de agentes educacionais (gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores) e desenvolvimento de projetos.Em Formosa várias escolas foram premiadas.Escola Mun. Ana BalduínoCategoria DesenhoEscola Mun. Euclides Wicar C. Parente PessoaCategoria DesenhoEscola Mun. Agricola De Formosa Lucila Saad BatistaCategoria Desenho + Município AgrinhoEscola Mun. Isolada Fazenda Ponte NovaCategoria RedaçãoEscola Mun. Professora Auta VidalCategoria Redação