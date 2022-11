Será feito na cidade de Formosa as entregas das Órteses e Próteses, nos dias 07/11/22 a 11/11/22.O local será no Centro de Reabilitação Assma Affiune.Os documentos necessários para entrega são as cópias da Identidade, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Endereço, Certidão de Nascimento (para Crianças), Encaminhamento médico ou fisioterapêuticos (órteses ou próteses).