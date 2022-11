Atenção às mães beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. Já começou o prazo para o cadastramento da nova senha dos cartões Mães de Goiás. A atualização é obrigatória e deve ser feita por todas as beneficiárias.O prazo para o cadastramento da nova senha vai até o dia 07 de novembro e pode ser feita por meio do aplicativo da BK Bank, instituição financeira responsável pela gestão do programa.“Mãe, fique atenta aos prazos para não ter o cartão bloqueado!”, diz em nota a Prefeitura de Formosa.