A Prefeitura de Formosa vai realizar mais uma edição do Prefeitura mais perto de você - especial Vamos de Rosa.De 18 a 20 de outubro das 08 às 11h e das 13h às 17. na Avenida D do Jardim Oliveira, ao lado da Escola municipal Pedro Chaves. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social realizará o Prefeitura Mais Perto de Você e em parceria com o estado de Goiás trará a carreta da prevenção e realizará exames de prevenção e mamografias.Atenção, as vagas paras a realização das mamografias são limitadas. Procure uma USF e agende o seu exame.Aproveite também os serviços essenciais gratuitos que serão ofertados!