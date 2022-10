Você já deve ter percebido em Formosa estão sendo montados diversos parquinhos para as crianças se divertirem.O modelo de parquinho escolhido, tem o objetivo de promover atividades que melhoram o desenvolvimento da coordenação, força e equilíbrio, pensados para a diversão e saúde das crianças.Já foram montados nos bairros: Parque da Colina, Bela Vista, Lagoa dos Santos, Jardim Califórnia, Parque Lago, Setor Nordeste e Setor Bosque.Em breve serão divulgados os próximos bairros que serão instalados. “Nos ajudem a cuidar do que é benefício para o formosense. Contamos com a colaboração de todos!”, disse a Prefeitura de Formosa.