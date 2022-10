Ganhou as redes sociais conversa no grupo de empresários de Formosa (GO) onde um empresário possivelmente teria demitido a funcionária por convicção política. O grupo seria de entidade de lojistas do comércio local “CDL Informa FSA 1”.No grupo o empresário diz. Se souberem de alguém que queira trabalhar... Estou recebendo currículos”, disse.O empresário ainda revela no grupo que pretende demitir outra funcionária “”, revelou.No Brasil cresce o número de empresários que chantageiam empregados e fornecedores. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Trabalho investigam casos em que empresas ameaçam cortar gastos e empregos se determinado candidato vencer a eleição.A Defensoria Pública da União criou observatório para receber denúncias de assédio moral e violência política. O Ministério Público do Trabalho por meio do site criou a aba denuncieA CDL foi procurada para se manifestar, o espaço permanece aberto. Foto/Reprodução: Formosa Gora