O IFGoiano em parceria com a Prefeitura Municipal de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Educação/ Polo-UAB, comunicam que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a Distância, 50 vagas.A taxa de inscrição é gratuita.O período de inscrição é do dia 17/10/2022 ao dia 13/11/2022. Maiores informações através do Site http://www.ifgoiano.edu.br e ou pelos telefones (61)3631-1395 (61) 99988-8422.Confira o edital, clique aqui