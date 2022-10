Com informações de O Popular e MPGO.



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu, nesta terça-feira (25), os pedidos de habeas corpus de dois dos três presos na operação La Maison est Tombée.A operação La Maison est Tombée foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás para apurar fraudes em licitações da Prefeitura de Formosa. De acordo com o órgão, ao menos R$ 7 milhões teriam sido desviados no esquema.Estão presos o servidor da Prefeitura Tarlley Imaro e o empresário Domingos Ferreira Neto. Eles foram presos na sexta-feira, 21. Eles pediram a soltura por meio de liminar protocolada junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), mas foi negada. As defesas dos dois, recorreram ao STJ, que também indeferiu os habeas corpus.O empresário Guilherme Domingos Ferreira Filho também tentou conseguir um habeas corpus junto ao TJ-GO, mas foi indeferido. Até a última consulta da reportagem ao sistema do STJ, no início desta noite, não havia registro que indicasse que a defesa dele recorreu à corte.Para O POPULAR que entrou em contato com os advogados de Tarlley e Domingos eles afirmaram que ainda não tiveram acesso ao teor integral da decisão do STJ. “Eles também afirmaram que aguardam a análise do mérito do pedido de soltura pelo TJ-GO para que possam se manifestar”, revelou.O Ministério Público de Goiás informou que, ao longo de oito meses de investigação, identificou “um sofisticado esquema de fraude a licitações” que possuía “laranjas” no registro de empresas, uso de documentação falsa, desvio de recursos públicos, associação criminosa, superfaturamento e corrupção. Para o MPGO, os valores de desvio de recursos públicos seria por volta de R$ 7 milhões.Os crimes estariam ocorrendo na Prefeitura de Formosa do ano de 2017 até agora. Estariam envolvidas no esquema de fraudes em licitações para locação de caminhões, ainda segundo o MP-GO, o servidor preso e as empresas Forlog Locação e Logística Eirelli e Formotos Veículos Ltda.Além do “indevido direcionamento para as empresas”, o MP-GO destacou a suspeita de contratação delas “por valores muito superiores aos praticados no mercado.” O órgão cita como exemplo um contrato que locou três caminhões pelo valor de R$ 711 mil, valor próximo ao preço de compra desses veículos.Após decisão da Justiça obtida pelo MP-GO, os contratos com suspeita de fraude foram suspensos, e as empresas envolvidas tiveram seus bens sequestrados.