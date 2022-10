O Projeto “Um toque à vida” foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social com o objetivo de oferecer suporte para melhorar a autoestima e a qualidade de vida das mulheres nesse momento delicado da vida.Trata-se de um projeto com rodas de conversa, encontros e ações de escuta e acolhimento de mulheres que lutam pela vida e sofrem com o câncer de mama. Estes encontros serão contínuos, com apoio e suporte às mulheres, família e amigos que estão enfrentando a doença.O compartilhamento desses relatos traz uma visão mais leve da doença e também encoraja mulheres que estão passando por isso a nunca perderem a esperança.Os grupos podem ajudar de diversas formas, como:Novas experiências – além de serem recebidas por profissionais, as mulheres contam com o apoio de outras pacientes que já estiveram ou estão na mesma situação. Isto ajuda a diminuir a sensação de solidão e incompreensão.Mudança de atitude – incentivar a paciente na mudança para um novo estilo de vida é outra função importante dentro dos grupos de apoio. Mudar a forma com que a mulher encara o câncer é essencial na busca por uma melhor qualidade de vida.Troca de informações – dentro dos grupos, as informações e experiências são compartilhadas o tempo todo, o que ajuda a paciente a conviver com a doença e no tratamento necessário para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível.Para se inscrever, procure qualquer CRAS da cidade de Formosa.(61) 3981-1107 (CRAS I) ou 3631-2881 (CRAS II)