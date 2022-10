NOTA DE REPÚDIO



O Partido dos Trabalhadores em Formosa, Goiás, repudia a iniciativa do vereador Ciê do Sacolão (AVANTE) de tentar constranger o também servidor público que, durante o trabalho, usava uma camiseta vermelha com uma estrela e os dizeres: Meu voto é secreto.



Atitude como esta faz parte da intolerância do neofascismo do Bolsonaro e de seus seguidores, e desrespeita as liberdades constitucionais do Brasil.



O episódio se enquadra num contexto em que outros empresários de Formosa estão praticando assédio eleitoral contra seus funcionários, pressionando-os a votar na pessoa desqualificada que concorre à reeleição para a presidência da República.



O PT Formosa condena essas atitudes de intolerância e espera que a sociedade repudie nas urnas de domingo o governo de agressões, de violência e de desrespeito aos trabalhadores e às trabalhadoras.



Faz ainda um apelo à paz e à tolerância, para que a eleição aconteça com tranquilidade e que seja apurada a vontade do povo. Um povo que, nas ruas e nas redes, está dizendo que quer Lula presidente do Brasil.



Formosa, GO, 26 de outubro de 2022



Professor Mirim

Presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores

Circulou pelas redes sociais da cidade um vídeo que o vereador Ciê foi a um órgão público, apontou o dedo e disse que o servidor estava com camiseta do PT. Nas redes do candidato a hashtag “Papelão do Ciê” teve menções.O servidor permaneceu sentado enquanto o vereador gravava o vídeo.Na nota , o diretório municipal revelou que o servidor usava uma camiseta vermelha com uma estrela e os dizeres “Meu voto é secreto”.O PT de Formosa também relembrou situações em que empresários tem discutido a demissão de funcionários por questão de voto. O site Entorno Urgente já fez denúncia similar,Encerra a nota assinada pelo Professor Mirim, presidente do PT de Formosa. O vídeo não se encontra mais no ar nas redes sociais do vereador. Na publicação (que foi apagada) o parlamentar diz ter recebido uma "denúncia gravíssima" de propaganda eleitoral dentro de órgão público, foi averiguar a veracidade dos fatos, diz que a denúncia procedia, e disse que tomaria as medidas cabíveis ao caso.