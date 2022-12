Chapa encabeçada por Joelson Trovão é eleita para assumir Mesa Diretora em 2023. Vereadores Índio, Dr. João e Filipe e vereadora Roberta compõem a mesa.Na manhã desta quinta-feira (15), a Câmara de Formosa reuniu-se para eleger a Mesa Diretora do ano de 2023. Foram apresentadas a Chapa 1, composta por apenas um membro e a chapa 2, composta por todos os membros.A eleição realizou-se de modo que a Chapa 1 recebeu 10 votos contra 9. No entanto, após suspensão da sessão e questões de ordem levantadas, averiguou-se que a Chapa 1 não continha todos os membros necessários e que, não havia tempo hábil para a realização da inclusão dos referidos membros.Neste sentido, a Presidência da Câmara desqualificou a Chapa 1 por não ter atendido aos requisitos objetivos do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, do artigo 15 do Regimento Interno e, baseado no Princípio da Autotutela, na Súmula 473 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal declarou a Chapa 2 vitoriosa no processo eleitoral.Assim, a Mesa Diretora 2023 será formada por: Joelson Trovão, presidente; Índio de Assis, vice-presidente; Dr. João Batista, 1º Secretário; Roberta Brito, 2ª Secretária e Filipe Vilarins, 3º Secretário.