Fonte/Fotos: MPGO





O Ministério Público desencadeou na manhã de hoje (16/12/2022) a operação denominada “NABUCODONOSOR”, cujo objetivo foi cumprir 15 (quinze) mandados de busca e apreensão e 02(dois) mandados de prisão preventiva em face de investigados de desvios de recursos públicos que vêm ocorrendo no município de Formosa neste ano de 2022 mediante fraude a licitações de locação de caminhões. Cinco dos mandados de busca foram cumpridos em Goiânia/GO.Os investigados, e alvos das buscas, são as empresas SENDA INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI e IGM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, e também os empresários ITAMAR CAETANO MONTEIRO, vulgo “PIOLHO”, MILTON PEREIRA LOPES, vulgo “GALO”, AROLDO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR, MARCUS VINÍCIUS DE ARAÚJO PEREIRA, vulgo “GORDINHO”, LUÍZ BRASIL CORREA JÚNIOR, vulgo “BRASIL JÚNIOR”, DENNIS FREITAS OLIVEIRA e ARTUR PEREIRA BARBOSA.Os mandados de prisão preventiva foram expedidos em desfavor dos empresários investigados ITAMAR CAETANO MONTEIRO, vulgo “PIOLHO” e MILTON PEREIRA LOPES, vulgo “GALO”.Em cerca de 06 (seis) meses de investigação, o Ministério Público identificou um sofisticado esquema de fraude a licitações que contou com o emprego de “laranjas” no registro de empresas e uso de documentação falsa.A título de exemplo dos crimes apurados, em apenas um deles, que se refere à contratação fraudulenta da empresa SENDA pela Companhia de Saneamento de Goiás SANEAGO para a prestação de serviços de fornecimento de água potável mediante caminhões pipa nos municípios de Novo Gama, Padre Bernardo e Águas Lindas, o contrato fraudado e aditivado ultrapassou a cifra de 04 (quatro) milhões de reais.Em Formosa, os contratos celebrados junto à prefeitura municipal nos anos de 2021 e 2022 de locação de caminhões resultaram em desvios da ordem de 01 (um) milhão de reais.A decisão judicial também determinou a suspensão de execução de contratos e de pagamentos pelo Poder Público a tais empresas e empresários e a proibição de contratação.O juízo ordenou ainda a intimação do senhor Prefeito Municipal e da empresa SANEAGO - Companhia de Saneamento de Goiás S/A, para darem cumprimento imediato à decisão de suspensão e proibição de contratação e realização de pagamentos.As buscas, prisões e proibições foram autorizadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Formosa e contaram, em seu cumprimento, com apoio de equipes da Polícia Civil (11ª Regional de Formosa), do GAECO/MPGO e Centro de Inteligência do MPGO.NABUCODONOSOR foi o rei da antiga Babilônia responsável pela destruição do templo judaico de Salomão, a derrota de Jerusalém e pelo cativeiro infligido aos judeus no século VI, a.c, e foi considerado o “destruidor de nações”.