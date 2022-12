A Sala de Acolhimento é um espaço de acolhida especial para mulheres vítimas de violência doméstica que será muito importante para ajudá-las a passar por esse momento tão difícil.A ação faz parte do Pacto Goiano, firmado pela Rede de Proteção em 2021 e é um espaço destinado a garantir atendimento de forma qualitativa a todas as mulheres e crianças vítimas de violência e assim evitar a revitimização.O atendimento é feito por equipe de profissionais especializados, em um ambiente mais acolhedor, com mais privacidade, onde são recebidas as vítimas na Central de Flagrantes da PCGO em Formosa.