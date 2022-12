Um dia de muita alegria para nossas crianças com o Natal Cheio de Luz! Uma iniciativa do Governo de Goiás e OVG, em parceria com a Prefeitura de Formosa, que entregaram centenas de brinquedos às nossas crianças da rede municipal de ensino. Os brinquedos foram arrecadados pela OVG (Organização das Voluntárias de Goiás), através da campanha Natal do Bem. Entre os brinquedos haviam bolas de futebol e vôlei, carrinhos e bonecas.





