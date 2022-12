A Prefeitura de Formosa montou na Praça Rui Barbosa o ‘Natal cheio de Luz’. A decoração natalina em led iluminou a principal praça da cidade.Durante os dias 20 de dezembro a 23 de dezembro diversas atrações vão se apresentar no palco montado.O papai noel chegou no evento no caminhão do corpo de bombeiros. Foi montada uma casa para o bom velhinho na Praça.Em seguida a Companhia de Teatro do Espaço Geração do Parque Lago encenou o nascimento de Jesus.Confira a programação logo abaixo das fotos da abertura.