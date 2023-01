Aconteceu na manhã deste sábado (31), a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Formosa.A chapa 2 que foi declarada vencedora é composta por Marquim Araújo – Presidente; Índio de Assis – vice-presidente; Dr João – 1º secretário; Filipe Vilarins – 2º secretário; Joelson Trovão – 3º secretário.A chapa 1 encabeçada pela vereadora Simone Ribeiro – presidente e Luziano vice não obteve a maioria. Foram 10 votos na chapa 2 e 9 votos na chapa 1.Vereadores que votaram na chapa 1: Nema, Delegada Fernanda, Mundim, Simone, Luziano, Ciê, Hermes, Shineider, Valdson.Vereadores que votaram na chapa 2: Cátia, Filipe Vilarins, Marquim Araújo, Subtenente Clésio, Índio de Assis, Com de Paiva, Dr João, Nilza, Joelson Trovão e Roberta.No dia 15 de dezembro foi realizada uma eleição que foi questionada judicialmente. Entre decisões judiciais o desembargador-presidente do TJGO determinou novas eleições.As eleições deste sábado ocorreram conforme a Decisão Judicial do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que determinou: “Ao teor do exposto, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei n. 8.437/1992, defiro a liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão impugnada, proferida no agravo de instrumento de protocolo n. 5781942-95.2022.8.09.0044, até o julgamento do mérito da presente contracautela e determinando, ainda, a realização de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Formosa.”, disse em decisão o desembargador-presidente do TJGO.