A Tesouraria da Câmara Municipal de Formosa, em atendimento à Lei nº 753, de 23 de dezembro de 2021 e ao pedido da Presidência da Casa, apresenta o resumo das receitas e despesas referentes ao ano de 2022.

A Câmara Municipal de Formosa recebeu R$ 11.102.366,80 (onze milhões, cento e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), a título de duodécimo no ano de 2022;



Foi utilizado, com folha de pagamentos e seus encargos, R$ 8.315.437,07 (oito milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos) durante o ano de 2022;



Os valores utilizados em diárias de vereadores e servidores somaram R$ 358.703,85 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos) no ano de 2022. Os valores de diárias são fornecidos pela Portaria nº 14/2022, que estabelece o valor de R$ 484,75 para a Capital do Estado e R$ 323,15 para as demais localidades;



Os valores utilizados com manutenção, aquisição de móveis e equipamentos e com o funcionamento da Casa durante o an o de 2022 foram de R$ 1.173.459,71 (um milhão, cento e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), sendo R$ 285.831,91 com material de consumo; R$ 870.434,46 com prestação de serviços e R$ 17.193,34 com aquisição de móveis e equipamentos;



Foram devolvidos aos cofres da Prefeitura Municipal de Formosa R$ 1.292.191,55 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), acumulados durante o ano de 2022;



Os valores gastos com combustível no ano de 2022 foi de R$ 43.899,05 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinco centavos) e a quilometragem aferida no veículo oficial da Câmara Municipal de Formosa, no dia 30 de dezembro de 2022 era de 511.170 km (quinhentos e onze mil, cento e setenta quilômetros), sendo que a gestão de 2021 entregou o veículo com 445.555 km (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco quilômetros).



Com o intuito de manter o funcionamento dos serviços básicos da Casa, a Gestão 2022 deixou no caixa da Câmara o valor de R$ 356.801,79 (trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e um reais e setenta e nove centavos) para serem liquidados em contratos vigentes.



Assim, a Tesouraria da Câmara conclui o referido resumo de receitas e despesas. As informações prestadas no documento podem ser conferidas no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Formosa.





Na manhã desta segunda-feira (02), durante a Cerimônia de Posse da Mesa Diretora 2023 na Câmara de Formosa, a ex-presidenta Roberta Brito fez uso da palavra para prestar contas a respeito do exercício financeiro de 2022 do Poder Legislativo, período em que a vereadora coordenou os trabalhos da Casa. Durante o detalhamento dos recursos constitucionais encaminhados pelo Poder Executivo, Roberta informou que foram devolvidos R$ 1,2 milhão de reais.O prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama Carol Marques participaram da solenidade.Durante sua fala, Roberta explicou que a Câmara de Formosa não pode realizar empenho do valor em obras a serem executadas pela Prefeitura. Por isto, a vereadora ressaltou que reuniu-se com o prefeito e sugeriu, após debater e discutir sobre o assunto com os demais vereadores, que o recurso fosse distribuído em: R$ 300 mil na construção da "Casa do Autista"; R$ 150 mil na Festa do Divino Espírito Santo e o restante na construção de um campo sintético no Setor Sul.Roberta e o vereador Marquim Araújo ainda explicaram que, em relação à construção do campo e da casa do autista, a Prefeitura também havia se comprometido a incluir recursos em contrapartida para que as obras fossem realizadas.