O município de Formosa registrou queda do número de habitantes, segundo a prévia publicada pelo Censo de 2022. Em Goiás a queda de recursos pode superar R$ 135 milhões de reais.Com base na prévia enviada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao Tribunal de Contas da União, o município de Formosa tinha estimativa de 125 mil habitantes (em 2022), após o Censo de 2022 o número caiu para 112 mil (em 2023). Uma redução de 10,47% da população.Por mês em valores que deixarão de cair na conta da Prefeitura pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) alcança R$ 300 mil reais por mês. Seria uma queda de mais de R$ 3,8 milhões de reais ao ano.Prefeituras têm entrado na justiça para que as mudanças no cálculo do FPM seja válido apenas após a publicação do relatório final do Censo 2022. A data estimada para encerramento do Censo é no final de janeiro de 2023.