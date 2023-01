A Prefeitura de Formosa entregou nessa terça-feira (10), no gabinete do prefeito, o Selo de Responsabilidade Social a dez empresas selecionadas, pela participação ativa e parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, investindo em causas sociais.O Selo de Responsabilidade Social é uma certificação da entidade ou empresa que demonstra interesse em investir e executar projetos na área social, juntamente com a Administração Pública. Essas empresas decidem, de maneira voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa.As empresas são incentivadas a capacitar e inspirar pessoas, criando novas oportunidades de negócio para a população formosense. O selo tem validade de 1 ano, podendo ser renovado se a empresa atender os requisitos.As dez empresas premiadas de 2022 são:BOA SAFRA SEMENTES (Camila e Marino Colpo)BINATURAL ENERGIAS RENOVAVEIS (Luis Carlos Costa Filho)GRUPO COSTAMILAN (Dartagnan Costamilan)INTERBRASIL (Sérgio Rodolfo Welker)HORIZONTE COMERCIAL AGRÍCOLA (Darci Ademir Schwantes e João Pedro Flach)UNIRV - Câmpus Formosa (Suzi Rodrigues da Silva)SENAR GOIÁS (Zé Mário Schreiner e Thiago Rodrigues)IDY CLINIC HAIR (Iraildes Pereira Barreto)DÊ SPÍNDOLA ESTUDIO - Foto e Cia (Deiveislene Spíndola)CUFA GOIÁS - Central Única de Favelas (Breno Cardoso e Eliane Oliveira)