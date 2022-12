A Prefeitura de Formosa iniciou a campanha de retrospectiva de áreas que atuou em 2022. No ‘Social no seu Bairro’ foram mais de 4600 atendimentos em todas as edições. O município se tornou referência em Goiás nas práticas de busca ativa, segundo a Gerência social da OVG.Foram implantados grupos reflexivos para autores de violência doméstica; Inauguração da Casa de Direitos; Inauguração da Sala de Acolhimento no IML e na Central de Flagrantes; Inauguração da Casa de Passagem; O CRAS realizou 3 mil acompanhamentos de famílias e 17.500 atendimentos; O CREAS acompanhou 1.148 famílias e realizou 2.058 atendimentos; O Centro POP promoveu 29.455 atendimentos.O Cadastro Único realizou 19.068 atendimentos; Foram entregues 2.423 cestas básicas; 5 mil famílias foram acompanhadas pelo Criança Feliz e o Programa Amparo atendeu 119 famílias.Confira: