Na manhã desta segunda-feira (26), a Prefeitura de Formosa por meio do prefeito Gustavo Marques reuniu com o Sindicato dos Servidores da Públicos da Prefeitura de Formosa – Sinprefor. Na ocasião participaram os representantes de todas as classes, para apreciar as tabelas e o plano de cargos e salários.Em nota o prefeito Gustavo Marques ressalta “Já fizemos muito pelos servidores em 2022, e farei o que estiver ao meu alcance em 2023. Obrigado a todos pelo empenho e dedicação”, elogiou os servidores.