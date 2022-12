Nascida no Século 18, quando Goiás pertencia à capitania de São Paulo, Formosa é uma das cidades mais antigas do Estado. No fórum local, processos e documentos históricos que remontam os primeiros anos do município foram separados, catalogados e encaminhados para salvaguarda. A iniciativa foi da diretora do Foro, juíza Christiana Nasser, em parceria com a diretora do Centro de Memória e Cultura do TJGO, Laylla Nayanne.Um total de 929 arquivos foram encaminhados para o museu, localizado na comarca de Goiás, onde ficarão preservados e conservados, para posterior digitalização e divulgação, devido ao valor histórico e cultural.“O manuseio correto dos processos e documentos históricos, bem como a sua guarda e preservação, mostram a preocupação do TJGO com a nossa cultura, a nossa memória, os nossos antepassados, aquelas pessoas e aqueles fatos que fizeram história em nossas comarcas e que serviram para configurar o Poder Judiciário de hoje”, destaca a magistrada.Fonte: TJGO