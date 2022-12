Na manhã desta terça-feira (13), aconteceu a solenidade de inauguração do CMEI Leonardo Chaves Alves, situado no Parque Laguna, ao lado da escola Ana Balduíno.A escolha do nome do CMEI vem de Leonardo Chaves Alves, nascido em 05 de Abril de 1984 e falecimento em 16 de fevereiro de 1994, quando cursava o terceiro ano do Ensino Fundamental.A família de Leonardo gentilmente doou ao CMEI a biblioteca, o gramado e a brinquedoteca.