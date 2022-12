Abaixo todas as informações necessárias.

A Prefeitura de Formosa vai utilizar a plataforma online para a realização de pré-matrícula na rede municipal de educação.A data será do dia 09/01/2023 a 13/01/2023 para todos os novatos na rede pública municipal: Creche (0 a 3 anos), Pré-escola (4 e 5 anos), Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (A partir de 15 anos de idade).As crianças que já estão inscritas no antigo cadastro de solicitação de vagas (CMEIs) serão encaminhadas para as vagas e não precisam de fazer nova inscrição no site.A confirmação da inscrição chegará no celular e no e-mail do responsável e o acompanhamento do resultado da inscrição é pelo próprio site.O edital com todas as informações e endereços das unidades escolares será publicado no site da Prefeitura até o dia 05/01/2023. Informações ou dúvidas no telefone (61) 3981-1035 ou e-mail educacao@formosa.go.gov.brPré-matrículas ONLINE!a partir do dia 09/01/2023 até 13/01/2023