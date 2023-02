O Programa Pra Ter Onde Morar - Construção é inédito no Estado de Goiás. Ele foi lançado pelo Governo de Goiás para construir casas a custo zero para as famílias mais vulneráveis, que não têm condições de fazer um financiamento imobiliário e têm renda de até 1 salário mínimo.A pessoa interessada deve ler o edital atentamente e ter certeza de que se encaixa nos critérios. Depois, deve se inscrever no site da Agehab no período de abertura de inscrições. A Agehab faz o sorteio entre as famílias inscritas. Quem for selecionado deve comprovar as informações prestadas com documentos que são exigidos no edital.Sim, pode se inscrever! Não há impedimento para que “beneficiários do Aluguel Social se inscrevam para as Casas a Custo Zero. As inscrições são independentes, portanto quem recebe Aluguel Social precisa se inscrever para o Programa Pra Ter Onde Morar - Construção caso se encaixe nos critérios.Não! As casas são 100% custeadas pelo governo estadual. Saem a custo zero, ou seja, sem nenhum custo para quem for beneficiado pelo Programa.Cada cidade tem um edital específico. O edital é disponibilizado no site da Agehab e as inscrições também são feitas no site.Apenas quem:- Tem renda mensal familiar de até 1(um) salário mínimo;- Não é proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel de qualquer natureza;- Não recebeu do Estado de Goiás nenhum benefício referente a casa, a apartamento ou a recursos para construção;- É maior de 18 anos ou emancipado;- Mora no município para o qual vai se inscrever há 3 anos ou mais e consiga comprovar isso;- Possui inscrição no Cadastro Único (CADÚNICO) atualizado no município para o qual se inscreveu.Cada casa possui sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta, quintal descoberto, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado. Área construída de no mínimo 42,43m² e lote.As moradias são construídas com recursos do Fundo de Proteção Social (Protege), do Governo de Goiás. O Programa faz parte do Goiás Social, coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). A execução das obras é feita em parceria com as prefeituras de cada município e as construtoras parceiras. A Prefeitura entra com terreno e infraestrutura.Como não tem financiamento bancário, não importa se tem restrição cadastral. Todos com renda até 1 salário mínimo e quem atendam aos outros critérios podem se inscrever.