O final de semana de carnaval no Parque Municipal Itiquira levou milhares de pessoas para o contato com a natureza.O Parque apareceu na telinha da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, para uma matéria super bacana sobre o turismo e o sossego que os turistas encontram no Parque Municipal do Itiquira.O Parque recebeu cerca de 3.500 visitantes de sábado até a quarta-feira de cinzas, provando que o turismo voltou com tudo no pós-pandemia.