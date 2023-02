Olha o Bloquinho da PREFS, ai gente!!#TÁCOMBINADO - Carnaval com cuidado e diversão!Neste Carnaval vamos divertir muito, mas com muita proteção, consciência e cuidado!Samba no pé, sorriso no rosto e claro, não se esqueça do respeito. Não vacile!Se beber não dirija. Se uma mulher disser não, é não!Se você for vítima de violência ou abuso denuncie às autoridades ou disque 100.Ah! E não se esqueça de se proteger: use camisinha. Combinado?!