A Prefeitura de Formosa por meio da secretaria de Desenvolvimento Social realizou no Espaço Gerações uma semana muito divertida e animada com todas as crianças que participam do projeto. Foram atendidos os seguintes bairros: Jardim Oliveira, Setor Sul, Parque Lago e Vila Verde.A secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques, elogiou “Que festança linda! Foi super animado o carnaval do Espaço Gerações. Para nós foi uma enorme alegria proporcionar momentos de diversão e muitas brincadeiras para nossas crianças”, disse.