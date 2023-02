A Prefeitura de Formosa lançou Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios da chamada pública 1/2023.A contratação se dará com a conclusão da Chamada Pública em janeiro de 2023 e se encerrará em dezembro de 2023.Os gêneros alimentícios perecíveis deverão ser entregues DIRETAMENTE nas escolas e cmei´s localizadas no Perímetro Urbano e Rural do Município de Formosa- GO, de acordo com a solicitação do Departamento de Alimentação Escolar, que faz o pedido de acordo com o cardápio vigente, sendo de forma semanal, quinzenal ou mensal, e as quantidades são conforme a necessidade de cada unidade escolar.Os produtos não perecíveis devem ser entregues no depósito central do Departamento de Alimentação Escolar, respeitando o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de EducaçãoConfira maiores informações no edital: Clique aqui, para acessar no site da Prefeitura.