Onde se vacinar: USF Califórnia e USF Vila Carolina. Horário de funcionamento: 07h30 às 11h30 de 13h30 às 16h40. Segunda à sexta-feira

A vacina bivalente oferece proteção contra à variante original do vírus causador da covid-19 e contra as cepas que surgiram depois, como a ômicron.A Pfizer Bivalente será aplicada a partir de quatro meses da segunda dose ou da última dose de reforço. Quem não tiver recebido a primeira dose ou a segunda dose terá que iniciar o esquema vacinal com a dose monovalente também disponíveis nas unidades.Nesse primeiro momento, o público-alvo é:Pessoas com mais de 70 anos;Pessoas em instituições de longa permanência à partir de 12 anos, e os trabalhadores dessas instituições;Imunocomprometidos, (lista a seguir);Comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.Para se vacinar, é necessário levar: Documento de identificação com foto, CPF, Cartão de vacina ou aplicativo conectsus e os laudos ou receitas para comprovação.