A Secretaria de Agricultura realizou no início da semana, a reunião com participação da Gerente de operações da CONAB/SUREG DF, Regina Célia, para abertura do Programa Alimenta Brasil por doação simultânea.Estiveram presentes os associados da Associação do Projeto de Assentamento Água Fria Senador Mauro Borges Teixeira que vão entregar os produtos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, através do CRAS II durante um ano.As propostas contempladas com os recursos liberados são para a modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS), por meio da qual a Conab adquire os produtos de agricultores familiares e os próprios produtores entregam os alimentos às instituições socioassistenciais indicadas no projeto.