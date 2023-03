Nos dias 28/02 (terça-feira) e 01/03 (quarta-feira) aconteceu o Sorteio da Imperatriz e Folião, para a Folia Mirim de Formosa.A Festa do Divino Espírito Santo é uma festividade religiosa presente há mais de um século em Formosa e nos últimos anos a Folia Mirim, participa preservando a manifestação cultural para as próximas gerações.A festa é uma das maiores festividades do município e conta com o apoio da Prefeitura de Formosa. A Folia Mirim é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.O sorteio com os alunos da rede municipal teve como resultado a Imperatriz: Maria Eduarda Gomes das Neves da Escola Mun. Pastor Otaides Alves dos Santos e o Folião: Rhuan Eduardo Batista da Escola Mun. Walda Miranda de Paiva.