Foi inaugurado nesta terça-feira (7), 2023 o novo serviço de tomografia do Hospital Estadual de Formosa - HEF. Após 8 meses de obras, o espaço passou a contar com novas instalações, oferecendo uma equipe de multiprofissionais especializados e serviços de diagnósticos para a população.O novo espaço do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) conta com 1 sala de exames e 1 ADE Comando da tomografia. A nova aquisição na unidade auxiliará no diagnóstico de doenças ósseas, musculares, identificação de tumores, infecções ou coágulos, e ainda detectar e monitorar lesões e outras doenças.A nova estrutura física e de tecnologia foi planejada visando a humanização do ambiente para melhor acomodação do paciente, acompanhante e dos colaboradores.