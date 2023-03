Edital nº 220/2023 – Processo nº 54700.001593/2008-29O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO-SR (28) DFE CONVOCA:Os trabalhadores rurais assentados, relacionados a seguir, encontram-se na condição de evadidos/assentados do Projeto de Assentamento Barra, município de Formosa – GO, descumprindo as cláusulas e condições especificadas no verso do Contrato de Concessão de Uso – CCU e nos normativos do Programa Nacional de Reforma Agrária.Deverão apresentar defesa nos seus relacionados processos administrativos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da presente data, sob pena de rescisão dos respectivos contratos ou anulação dos títulos.Salienta que a aludida defesa deverá ser protocolada via Sistema Eletrônico de Informações – SEI na Sala da Cidadania da Superintendência Regional do INCRA no Distrito Federal e Entorno – SR(DF) – E-mail: cidadania.bsa@incra.gov.br.Segue o edital da lista com os nomes, para acessar: