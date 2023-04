Os moradores do Village receberão uma gama de serviços da Prefeitura de Formosa nesta quinta-feira (27).No local vai estar atualizando a caderneta de vacina.O cadastro no Bolsa Família “Especial Village” será na quinta-feira (27), das 08h:30 às 11h e das 13h às 16h no Pavilhão da Igreja Católica do Village.Haverá atendimento médico, odontológico e testes rápidos do CTA. Não esqueça de levar os documentos pessoais e a caderneta de vacinação.