Durante os dias 20 a 23 de abril aconteceu o 4º Festival Gastronômico de Formosa na Praça Rui Barbosa.“Depois de 4 dias de muita comida boa, música ao vivo e diversão para toda família, vamos guardar no coração mais essa edição especial! Obrigado pela presença de cada um, já estamos com saudades. Somos gratos pela parceria com a Rede Garfo, Delivery Much, artesanato e músicos locais. É sempre uma grande alegria para nós, mostrar tudo de maravilhoso que temos em Formosa”, disse a Prefeitura.Confira o vídeo: